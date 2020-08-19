براءة إنفانتينو من قضية «التواطؤ»

وكالات (صدى):
أغلقت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري غياني إنفانتينو من قِبل السلطات القضائية في بلاده بـ“التواطؤ“ و“السلوك الجرمي“ على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وأصدر فيفا بيان قال فيه: "بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات".
وكان القضاء السويسري، فتح تحقيق جنائي بحق إنفانتينو، موضحًا أن المدعي الخاص ستيفان كيلر ”توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك دلائل على سلوك إجرامي فيما يتعلق بالاجتماعات بين رئيس الهيئة الكروية العليا ولاوبر ومسؤول آخر هو رينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول في هو-فاليه.