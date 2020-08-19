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شاهد.. مشاجرة وتشابك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي

Time منذ 46 دقيقة
Views 1932
شاهد.. مشاجرة وتشابك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاجرة وتشابك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي لمعرفة ملابسات ما حصل بالجلسة.

ومن جهتهم، قال متداولوا المقطع إن الشجار الحاد بين النواب حدث خلال إعلان مجلس الأمة عن استعجال قوانين تفعيل مقاطعة الكيان الإسرائيلي، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة مقاطعة إسرائيل، بحسب تعبيرهم.

وحظى المقطع المتداول بتفاعل لافت من قبل شريحة كبيرة من النشطاء والسياسيين بالكويت منتقدين طريقة الحوار بين النواب في مجلس الأمة الكويتي من مشاجرة ومشادة حادة وتشابك بالأيدي بينهم.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و18 نائبا وقع طلبا باستعجال نظر لجان مجلس الأمة واجتماعات المجلس للبت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن تفعيل مقاطعة الكيان الإسرائيلي وحظر التطبيع تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس.

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أحدث التعليقات

ابن غامد
عفون العشره كيلو تعادل ١٢ هلله
ابو محمد
ليته ما جت من ذا الفاسق..
ابن غامد
يبن الحلال معضم هذي الاجهزه اللي ذكرتها ماهي موجوده عند اغلب المنازل غسالة صحون ولا مكرويف كل مافي الأمر أنه كان المية كيلو يعدل 12 ﷼ وبدأ يرتفع على تدرج سار بحسب الخمسين كيلو في العداء إلى أن وصل يحسب كل عشرة كيلو ب12﷼ فلو ضربتها فى مية شوف كم تطلع الحسبه مابين الأمس واليوم
نجاة محمد
الأربعة واجعنة و خلتة يهزري و يخرف
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهله علينا باالامن والإيمان والسلامة والإسلام .. جعلها الله سنة مباركه .. اللهم آمين.

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