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تفاصيل رسالة السيسي السرية إلى حفتر

Time منذ ساعة
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تفاصيل رسالة السيسي السرية إلى حفتر

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عسكرية عن فحوى الرسالة الهامة التي سلمها رئيس المخابرات الحربية المصري خالد مجاور لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وأوضحت المصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد استمرار دعم مصر للجيش الليبي في مواجهة المليشيات الإرهابية.

وأكد المصدر أن تسليم الرسالة عبر رئيس المخابرات الحربية المصري يحمل رسائل عديدة وتطورات قريبة قد تشهدها المنطقة.

وكان مكتب الإعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلن أن المشير خليفة حفتر تلقى رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أحدث التعليقات

ابن غامد
عفون العشره كيلو تعادل ١٢ هلله
ابو محمد
ليته ما جت من ذا الفاسق..
ابن غامد
يبن الحلال معضم هذي الاجهزه اللي ذكرتها ماهي موجوده عند اغلب المنازل غسالة صحون ولا مكرويف كل مافي الأمر أنه كان المية كيلو يعدل 12 ﷼ وبدأ يرتفع على تدرج سار بحسب الخمسين كيلو في العداء إلى أن وصل يحسب كل عشرة كيلو ب12﷼ فلو ضربتها فى مية شوف كم تطلع الحسبه مابين الأمس واليوم
نجاة محمد
الأربعة واجعنة و خلتة يهزري و يخرف
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهله علينا باالامن والإيمان والسلامة والإسلام .. جعلها الله سنة مباركه .. اللهم آمين.

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