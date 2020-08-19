تفاصيل رسالة السيسي السرية إلى حفتر

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عسكرية عن فحوى الرسالة الهامة التي سلمها رئيس المخابرات الحربية المصري خالد مجاور لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وأوضحت المصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد استمرار دعم مصر للجيش الليبي في مواجهة المليشيات الإرهابية.
وأكد المصدر أن تسليم الرسالة عبر رئيس المخابرات الحربية المصري يحمل رسائل عديدة وتطورات قريبة قد تشهدها المنطقة.
وكان مكتب الإعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلن أن المشير خليفة حفتر تلقى رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي