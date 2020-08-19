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المملكة تمتلك كنوزا من المعالم طبيعية
منذ 6 دقائق
136
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أحدث التعليقات
شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين
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