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مصرع طفلين غرقًا في مستنقع مائي بظهران الجنوب

Time منذ 10 دقائق
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مصرع طفلين غرقًا في مستنقع مائي بظهران الجنوب

محمد بن طحيطح (صدى):
باشرت فرق الإنقاف بإدارة الدفاع المدني في محافظة ظهران الجنوب، حالة غرق طفلين في قرية الشط.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٨:٠٩) اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط .

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول إتضح أن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق ٢م تقريباً فيما قد تم إنتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر (٨ سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفي وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر (١١ سنة) وإنتشاله من قبل الفرق وهو متوفي، تغمدهما الله بواسع رحمته وجعلهما شفيعين لذويهم، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين

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