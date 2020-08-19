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فرع "الموارد البشرية" بالرياض: التسوية الودية تنهي 1,492 دعوى عمالية خلال شهر واحد

Time منذ 3 ساعات
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فرع "الموارد البشرية" بالرياض: التسوية الودية تنهي 1,492 دعوى عمالية خلال شهر واحد

الرياض (صدى):
أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يونيو الماضي 1,492 دعوى خلاف عمالية بالصلح والتراضي من كلا الطرفين في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج والدوادمي بنسب صلح تتفاوت ما بين 91% و100% .

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي حرص إدارة التسوية الودية على حل جميع القضايا العمالية ودياً وإعطاء كل ذي حق حقه دون الوصول إلى مراحل متقدمة من القضاء، لافتاً إلى أن جلسات الصلح أصبحت افتراضية ويمكن لمقدمي الدعاوى إتمام بقية الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًا "عن بعد" .

وأشار الدكتور الحربي إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة في الجلسات مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية والاستعانة بالخبراء والمختصين والمهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين

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