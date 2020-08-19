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النقد تطرح مسودة "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي" لطلب مرئيات العموم

Time منذ ساعة
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النقد تطرح مسودة "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي" لطلب مرئيات العموم

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت؛ لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك ستساهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، ابتداءً من تاريخ 29 / 12 / 1441هـ الموافق 19 / 8 / 2020م عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: هنا

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين

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