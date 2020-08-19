بالفيديو .. متحدث النصر يرصد أخطاء التحكيم في ديربي الرياض

طلال الغامدي (صدى):
رصد المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، الأخطاء التحكيمية التى وقعت في المباراة التى جمعت بين فريقه ونادي الهلال في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر "الصرامي" مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر لأخطاء التحكيم، وعلق عليه وكتب :"النصر دخل الديربي و كان رجاله يتطلعون للفوز و تقليص الفارق النقطي ثم الانقضاض على الصدارة مثل فعلوا في العام الماضي بالديربي المشهود و المشهور، فرغم ظرف غياب مايكون الا أنهم تغلبوا عليه فكانوا الاقرب للفوز لكن الحكم الفرنسي لم تكن قراراته موفقة فضاع الفوز".
وأضاف :"كل ما تشاهدونه من كوميديا سوداء وسيناوريات فاشلة وأفلام هندية مملة هدفها صرف النظر عن الكوارث التحكيمية التي وقع فيها الحكم الفرنسي,'المبعد'في لقاء الديربي و التي شدد خبراء التحكيم كافة أن الحكم الفرنسي لم يوفق في قراراته التي تضرر منها النصر كثيراً".
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد .