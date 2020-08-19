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سويسرا تعفي السعوديين القادمين إليها من الحجر الصحي

Time منذ ساعة
Views 1636
سويسرا تعفي السعوديين القادمين إليها من الحجر الصحي

علي القحطاني (صدى):
أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، عن تحديث قائمة البلدان التي لن يخضع مواطنيها إلى الحجر الصحي عند القدوم إليها.

وضمت سويسرا إلى القائمة كل من " غينيا الاستوائية، ساوتومي ومرينسيبي، السعودية، صربيا، سنغافورة " .

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين

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