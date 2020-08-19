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المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية

Time منذ ساعة
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المرور يوضح آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية.

وقالت الإدارة إن حملة التصحيح بدأت منذ يناير الماضي، وتم توجيه أصحاب المركبات بالتوجه للإدارات الرسمية للمرور الرئيسية في كافة المناطق لتوفيق الأوضاع.

وأضافت أن هناك لجنة مشكلة لتوفيق أوضاع المركبات التي ينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خلال تحويل لوحاتها إلى سعودية.

وأشارت إلى أن المركبات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة يُخير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح، أو إخراجها من المملكة.

وتابعت أن التصحيح يشمل المركبات التي أمضت أكثر من 6 أشهر داخل المملكة، وتم منح أصحابها مهلة 3 أشهر، وتم تمديدها لمدة مماثلة نظراً لظروف كورونا.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا وده بالفكه من الوزاره قال خلني اغرد بشي غير مرغوب فيه ويفصلوني
تبوك
ي عالم شركة الكهرباء كانت قوية الحين مو قادرين يعطونا حق انداب ع كلامهم ميزانيه لي اربع شهور ع الحال هذا نتكلم بسنة ٢٠٢٠🙂 وانتو تقولو زادو رواتبهم حلم ابليس بالجنه
abdul
... لهذا لا اشرب القهوة الّا من المقاهي الشعبية او احضّرها في المنزل
abdul
يريد ان يوفي بوعده قبل الممات
عاشق الباحة
هذا مصيبة لو يطيح في العشرات يجيب خبرهم في دقيقتين

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