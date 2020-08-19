الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الطاقة: «الطلب العالمي على النفط سيتعافى في الربع الرابع من 2020»

Time منذ 57 دقيقة
Views 1473
Comment 1
وزير الطاقة: «الطلب العالمي على النفط سيتعافى في الربع الرابع من 2020»

وكالات (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع من العام الجاري.

وجاء التصريح في مستهل الاجتماع الـ21 للجنة المراقبة الوزارية التابعة لمجموعة "أوبك+"، بمشاركة وزيري الطاقة الروسي، ويجتمع منتجو النفط لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تجريها دول المجموعة.

وتقوم دول المجموعة في الوقت الراهن بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، بعدما كانت "أوبك+" تخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي وحتى بداية الشهر الجاري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالرحمن
سبحان الله العظيم رب العرش الكريم
خبير زمانه
اصلا المشاهير ليسو قدوه للمجتمع ولايتابعهم الا المراهقين من الجنسين
abdul
وزير ولّا عرّاف ؟
ebrahim
جبناء خبيثين لو هذا صار بدولة ثانيه كان يقتلون برصاص
ابو طلال
انا اشوف عمر السومه مع المدرب الجديد مبدع ما شاء الله وممكن يحصل على هداف الدوري لا تفرطوا فيه مددوا له لموسم إضافي يستاهل السومه.

أخر الأخبار

البنت تتعلم السنع قبل الزواج
البنت تتعلم السنع قبل الزواج
Time منذ 19 ثانية Views 87
الشايب احرج المصور
الشايب احرج المصور
Time منذ دقيقة Views 97
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
Time منذ دقيقة Views 111
بالفيديو.. ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها 
بالفيديو.. ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها 
Time منذ 8 دقائق Views 1144
متحدث الملكية الفكرية: 60% من قيمة كوب القهوة تُدفع على العلامة التجارية " فيديو "
متحدث الملكية الفكرية: 60% من قيمة كوب القهوة تُدفع على العلامة التجارية " فيديو "
Time منذ 17 دقيقة Views 1254
وزير المالية الكويتي: «لن نستطيع دفع رواتب بعد نوفمبر»
وزير المالية الكويتي: «لن نستطيع دفع رواتب بعد نوفمبر»
Time منذ 22 دقيقة Views 1600
ضبط أكثر من 51 ألف منتج طبي مخالف للاشتراطات في الرياض
ضبط أكثر من 51 ألف منتج طبي مخالف للاشتراطات في الرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1332
مغرد يخطب روان بنت حسين: " أنا قد المسؤولية"(فيديو)
مغرد يخطب روان بنت حسين: " أنا قد المسؤولية"(فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 499
بالفيديو.. باحثة اجتماعية: الزوجة الثانية دائما ما تكون مهددة بالانفصال
بالفيديو.. باحثة اجتماعية: الزوجة الثانية دائما ما تكون مهددة بالانفصال
Time منذ 34 دقيقة Views 1609
شباب الأهلي الإماراتي يعود لمفاوضاته لضم إدواردو
شباب الأهلي الإماراتي يعود لمفاوضاته لضم إدواردو
Time منذ 42 دقيقة Views 1449