شباب الأهلي الإماراتي يعود لمفاوضاته لضم إدواردو

ماجد محمد (صدى):
عاد فريق شباب الأهلي الإماراتي، مفاوضاته مع البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري.
وتسعى إدارة شباب الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر، بدلاً من الموافقة على مطالب الهلال المادية للاستغناء عن اللاعب البرازيلي.
وكانت إدارة شباب الأهلي قد دخلت في عدة مفاوضات مع الهلال للحصول على خدمات إدواردو، إلا أن السعر الذي وضعته إدارة الزعيم للاستغناء غن اللاعب حال دون إتمام الصفقة، ليقرر الفريق الإماراتي الانتظار لحين انتهاء عقد اللاعب مع الهلال؛ للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.