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شباب الأهلي الإماراتي يعود لمفاوضاته لضم إدواردو

Time منذ 41 دقيقة
Views 1449
شباب الأهلي الإماراتي يعود لمفاوضاته لضم إدواردو

ماجد محمد (صدى):
عاد فريق شباب الأهلي الإماراتي، مفاوضاته مع البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة شباب الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر، بدلاً من الموافقة على مطالب الهلال المادية للاستغناء عن اللاعب البرازيلي.

وكانت إدارة شباب الأهلي قد دخلت في عدة مفاوضات مع الهلال للحصول على خدمات إدواردو، إلا أن السعر الذي وضعته إدارة الزعيم للاستغناء غن اللاعب حال دون إتمام الصفقة، ليقرر الفريق الإماراتي الانتظار لحين انتهاء عقد اللاعب مع الهلال؛ للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
سبحان الله العظيم رب العرش الكريم
خبير زمانه
اصلا المشاهير ليسو قدوه للمجتمع ولايتابعهم الا المراهقين من الجنسين
abdul
وزير ولّا عرّاف ؟
ebrahim
جبناء خبيثين لو هذا صار بدولة ثانيه كان يقتلون برصاص
ابو طلال
انا اشوف عمر السومه مع المدرب الجديد مبدع ما شاء الله وممكن يحصل على هداف الدوري لا تفرطوا فيه مددوا له لموسم إضافي يستاهل السومه.

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