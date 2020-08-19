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النيابة: النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية 

Time منذ 6 دقائق
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النيابة: النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية 

علي القحطاني (صدى):
وأوضحت النيابة العامة أن النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية.

وأضافت النيابة أن النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية لكافة سلوكيات جريمة التستر ووسائل الإبلاغ عنها، وطرق الإثبات لها، ويغلظ جانب العقوبات تجاه مرتكبيها.

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر " الأدلة الإلكترونية " إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

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أحدث التعليقات

كهرباء
كل هذا الكلام فاضي اخويا بيته مقفل الثلاجه فقط اللي شغاله جاته الفاتورة مرتفعه حسبنا الله ونعم الوكيل
نجاة محمد
اقالوك او انت اقلت نفسك دا ذنب الكابتن ميدو
ابو سلطان
الحين نبي الكذابين من اعلام الطواقي يطلعون وينهم ولا داسين رؤوسهم في التراب مثل النعام
صالح العلى
مساءالخير عزيزي كاتب المقالة يجب الأخذ في الحسبان ارتفاع تكلفة العداد مثال سابقا السكني يحسب بي ٥ هلله اما الان ١٨ هلله واحسب الشرائح أهم أسباب فاتورة العداد السكني ودمتم بخير
علي
خسبنا الله ونعم الوكيل

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