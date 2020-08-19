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بالفيديو .. متحدث أهالي الفقارة: حادث عروسي جازان لم يكن الوحيد بالمنطقة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1330
بالفيديو .. متحدث أهالي الفقارة: حادث عروسي جازان لم يكن الوحيد بالمنطقة

جازان (صدى):
علق متحدث أهالي الفقارة والبازخ، على الهروبي، على حادث وفاة العروسين جراء حادث إنقلاب بجبال محافظة هروب في منطقة جازان.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن سيارة العروسين تحركت عقب انتهاء الحفل لأحد الفنادق إلا أنها سقطت من الطريق الجبلي، وسمع أحد المقيمين الحادث فتواصل مع أهالي المنطقة، وظلوا يبحثون عن السيارة إلا أنهم لم يجدوها.

وأضاف أن رجال الدفاع المدني شاركوا في عمليات البحث، وعثروا على السيارة في الساعة السادسة صباحاً، مضيفاً أن السيارة انحدرت من إحدى الطرق جهة الفقارة.

وأكد أن حادث العروسين لم يكن الحادث الوحيد الذى شهده هذا الطريق، حيث سبق وأن مات أفراد من عائلة واحدة أثناء السير في هذا الطريق، مناشداً وزارة النقل بالاستجابة لمطالبهم بتهيئة الطريق بشكل يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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أحدث التعليقات

كهرباء
كل هذا الكلام فاضي اخويا بيته مقفل الثلاجه فقط اللي شغاله جاته الفاتورة مرتفعه حسبنا الله ونعم الوكيل
نجاة محمد
اقالوك او انت اقلت نفسك دا ذنب الكابتن ميدو
ابو سلطان
الحين نبي الكذابين من اعلام الطواقي يطلعون وينهم ولا داسين رؤوسهم في التراب مثل النعام
صالح العلى
مساءالخير عزيزي كاتب المقالة يجب الأخذ في الحسبان ارتفاع تكلفة العداد مثال سابقا السكني يحسب بي ٥ هلله اما الان ١٨ هلله واحسب الشرائح أهم أسباب فاتورة العداد السكني ودمتم بخير
علي
خسبنا الله ونعم الوكيل

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