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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية ونشاط أتربة مثار على 4 مناطق

Time منذ ساعة
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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية ونشاط أتربة مثار على 4 مناطق

الرياض (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الباحة والعقيق وبلجرشي حتى الساعة 8:30 مساءً.

كما نبهت باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على بعض محافظات المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة المحافظات المتأثرة بتلك الأجواء، وهى السليل ووادي الدواسر والأحساء والنعيرية وبقيق وحفر الباطن والقنفذة والليث، متوقعة استمرار تلك الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً في الرياض والمنطقة الشرقية وحتى الساعة 8:30 مساءً في مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

كهرباء
كل هذا الكلام فاضي اخويا بيته مقفل الثلاجه فقط اللي شغاله جاته الفاتورة مرتفعه حسبنا الله ونعم الوكيل
نجاة محمد
اقالوك او انت اقلت نفسك دا ذنب الكابتن ميدو
ابو سلطان
الحين نبي الكذابين من اعلام الطواقي يطلعون وينهم ولا داسين رؤوسهم في التراب مثل النعام
صالح العلى
مساءالخير عزيزي كاتب المقالة يجب الأخذ في الحسبان ارتفاع تكلفة العداد مثال سابقا السكني يحسب بي ٥ هلله اما الان ١٨ هلله واحسب الشرائح أهم أسباب فاتورة العداد السكني ودمتم بخير
علي
خسبنا الله ونعم الوكيل

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