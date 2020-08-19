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بالفيديو.. زوجة الشيخ طلال آل ثاني: ليس لدينا أي معلومات عن زوجي المعتقل في قطر

Time منذ 22 دقيقة
Views 1456
بالفيديو.. زوجة الشيخ طلال آل ثاني: ليس لدينا أي معلومات عن زوجي المعتقل في قطر

ماجد القزيز (صدى):
أكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن ليس لديها أي معلومات عن زوجها المعتقل في سجون قطر.

وقالت ‏زوجة الشيخ طلال آل ثاني: " زوجي تعرض للتعذيب في سجون قطر "؛ كما اتهمت القضاء القطري بالفساد، مضيفة: " السلطات القطرية تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل وتستخدم أشخاصًا لملاحقتي".

وكانت الأمم المتحدة، قد قبلت 4 شكاوى تتعلق بقضية أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المرفوعة ضد النظام القطري، والتي تضمنت التعذيب والاحتجاز التعسفي لزوجها وفساد القضاة القطريين.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يالجلادوالله رغم ضروف الملكي ماحنا بخايفن الا من التحكيم و الفار وشلته👍👌
عربي
معقوله في طالب يرضى يخلي زميله يفعل به شيء قبيح وفضيع ويش كان شعور هذا الطالب وهو مفسخ قدام زملائه ويفعل فيه وهو ما همه ويبدو ان هذه اول مره يفعل به صدقوني الطالب المفعول به اذا تاب انه بيبكي ندم على صورته هذي
🌹
الله يوفقه لاعب ممتاز ما شاء الله تبارك الله
ابن حزم
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه
ابن حزم
اللهم.. احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من الوباء والامراض وادفعها عنا يا كريم..

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