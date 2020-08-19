بالفيديو.. زوجة الشيخ طلال آل ثاني: ليس لدينا أي معلومات عن زوجي المعتقل في قطر

ماجد القزيز (صدى):
أكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن ليس لديها أي معلومات عن زوجها المعتقل في سجون قطر.
وقالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني: " زوجي تعرض للتعذيب في سجون قطر "؛ كما اتهمت القضاء القطري بالفساد، مضيفة: " السلطات القطرية تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل وتستخدم أشخاصًا لملاحقتي".
وكانت الأمم المتحدة، قد قبلت 4 شكاوى تتعلق بقضية أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المرفوعة ضد النظام القطري، والتي تضمنت التعذيب والاحتجاز التعسفي لزوجها وفساد القضاة القطريين.
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