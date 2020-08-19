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توقيف وتغريم لاعبي البكيرية والجبلين

Time منذ ساعة
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توقيف وتغريم لاعبي البكيرية والجبلين

الرياض (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارين بإيقاف وتغريم لاعبين اثنين من البكيرية والجبلين خلال مواجهة الفريقين بتاريخ 11 / 8 / 2020م لحساب الجولة الـ30 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأوقفت اللجنة لاعب نادي البكيرية الحاج عثمان باري (3) ثلاث مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها وتغريمه مبلغ 22,500 ريال في قرار قابل للاستئناف لقيامه بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب الجبلين, وفقاً للفيديو المصور من الناقل الرسمي حسب ما تختص به اللجنة وفقاً للمادة (93-1),

كما أصدرت اللجنة قراراً غير قابل للاستئناف بإيقاف لاعب نادي الجبلين لويز باولو مباراتين عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها, وتغريمه بمبلغ 15 ألف ريال لارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب البكيرية, وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

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أحدث التعليقات

كهرباء
كل هذا الكلام فاضي اخويا بيته مقفل الثلاجه فقط اللي شغاله جاته الفاتورة مرتفعه حسبنا الله ونعم الوكيل
نجاة محمد
اقالوك او انت اقلت نفسك دا ذنب الكابتن ميدو
ابو سلطان
الحين نبي الكذابين من اعلام الطواقي يطلعون وينهم ولا داسين رؤوسهم في التراب مثل النعام
صالح العلى
مساءالخير عزيزي كاتب المقالة يجب الأخذ في الحسبان ارتفاع تكلفة العداد مثال سابقا السكني يحسب بي ٥ هلله اما الان ١٨ هلله واحسب الشرائح أهم أسباب فاتورة العداد السكني ودمتم بخير
علي
خسبنا الله ونعم الوكيل

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