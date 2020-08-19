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متحدث التجارة يوضح حالتين يحق للمنشأة فيهما منع المتسوق من الدخول (فيديو)

Time منذ 51 دقيقة
Views 1574
متحدث التجارة يوضح حالتين يحق للمنشأة فيهما منع المتسوق من الدخول (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمنشأة التجارية منع المستهلك من الدخول في حال عدم الالتزام بالاحترازات الوقائية.

وأضاف "الحسين" ، أن هناك تعاون قائم بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية لمتابعة التزام المنشآت في جميع المناطق بالإجراءات الاحترازية.

وأعاد التذكير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، بأنه اعتبارًا من 25 أغسطس سيتم إلزام كافة أنشطة البيع بالتجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه لا يمكن التشهير بأي متورط في جريمة غش تجاري أو غيره إلا بحكم قضائي نهائي.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يالجلادوالله رغم ضروف الملكي ماحنا بخايفن الا من التحكيم و الفار وشلته👍👌
عربي
معقوله في طالب يرضى يخلي زميله يفعل به شيء قبيح وفضيع ويش كان شعور هذا الطالب وهو مفسخ قدام زملائه ويفعل فيه وهو ما همه ويبدو ان هذه اول مره يفعل به صدقوني الطالب المفعول به اذا تاب انه بيبكي ندم على صورته هذي
🌹
الله يوفقه لاعب ممتاز ما شاء الله تبارك الله
ابن حزم
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه
ابن حزم
اللهم.. احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من الوباء والامراض وادفعها عنا يا كريم..

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