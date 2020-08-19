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"كارينيو" يكشف كواليس الإقالة ويؤكد: جميع لاعبي الوحدة أُصيبوا بالفيروس !

Time منذ 57 دقيقة
Views 2614
"كارينيو" يكشف كواليس الإقالة ويؤكد: جميع لاعبي الوحدة أُصيبوا بالفيروس !

طلال الغامدي (صدى):
كشف المدير الفني المُقال لنادي الوحدة " جوزيه كارينيو" إصابة فريق الوحدة بالكامل بفيروس كورونا ،وتفاصيل مثيرة حول قرار الإقالة .

وقال كارينيو ان الإدارة عقدت اجتماع معه يوم الإثنين بعد خسارة الوحدة امام النصر وكان هناك اختلاف في وجهات النظر مما دفعه لقرار الرحيل .

وأشار إلى عقوبات كثيرة خرجت عن إرادته منها ضعف المستوى البدني للاعبين بعد الشفاء من الإصابة وفترة التوقف الرياضي ونقص كبير في عدد النجوم بالمبارة الاولى بعد العودة مما اثر على مستوى آداء الفريق .

وأضاف في تصريحات لـ " راديو سبورت " انه سعيد بتجربته مع الوحدة وانه حقق نجاح بالتواجد في المركز الثالث او الرابع المؤهل لدوري ابطال آسيا .

وكان الوحدة قد أعلن امس الثلاثاء إقالة كارينيو بعد خسارة الفريق أمام النصر بالجولة الـ 25 من دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يالجلادوالله رغم ضروف الملكي ماحنا بخايفن الا من التحكيم و الفار وشلته👍👌
عربي
معقوله في طالب يرضى يخلي زميله يفعل به شيء قبيح وفضيع ويش كان شعور هذا الطالب وهو مفسخ قدام زملائه ويفعل فيه وهو ما همه ويبدو ان هذه اول مره يفعل به صدقوني الطالب المفعول به اذا تاب انه بيبكي ندم على صورته هذي
🌹
الله يوفقه لاعب ممتاز ما شاء الله تبارك الله
ابن حزم
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه
ابن حزم
اللهم.. احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من الوباء والامراض وادفعها عنا يا كريم..

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