"كارينيو" يكشف كواليس الإقالة ويؤكد: جميع لاعبي الوحدة أُصيبوا بالفيروس !

طلال الغامدي (صدى):
كشف المدير الفني المُقال لنادي الوحدة " جوزيه كارينيو" إصابة فريق الوحدة بالكامل بفيروس كورونا ،وتفاصيل مثيرة حول قرار الإقالة .
وقال كارينيو ان الإدارة عقدت اجتماع معه يوم الإثنين بعد خسارة الوحدة امام النصر وكان هناك اختلاف في وجهات النظر مما دفعه لقرار الرحيل .
وأشار إلى عقوبات كثيرة خرجت عن إرادته منها ضعف المستوى البدني للاعبين بعد الشفاء من الإصابة وفترة التوقف الرياضي ونقص كبير في عدد النجوم بالمبارة الاولى بعد العودة مما اثر على مستوى آداء الفريق .
وأضاف في تصريحات لـ " راديو سبورت " انه سعيد بتجربته مع الوحدة وانه حقق نجاح بالتواجد في المركز الثالث او الرابع المؤهل لدوري ابطال آسيا .
وكان الوحدة قد أعلن امس الثلاثاء إقالة كارينيو بعد خسارة الفريق أمام النصر بالجولة الـ 25 من دوري المحترفين .