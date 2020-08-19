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وفاة رجل أمن في انقلاب مركبة بمحافظة العيدابي

Time منذ ساعة
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وفاة رجل أمن في انقلاب مركبة بمحافظة العيدابي

الرياض (صدى):
وقع حادث انقلاب مركبة أمنية، اليوم الأربعاء، في محافظة العيدابي، ما تسبب في وفاة رجل أمن.

وباشرت الجهات الأمنية، الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يالجلادوالله رغم ضروف الملكي ماحنا بخايفن الا من التحكيم و الفار وشلته👍👌
عربي
معقوله في طالب يرضى يخلي زميله يفعل به شيء قبيح وفضيع ويش كان شعور هذا الطالب وهو مفسخ قدام زملائه ويفعل فيه وهو ما همه ويبدو ان هذه اول مره يفعل به صدقوني الطالب المفعول به اذا تاب انه بيبكي ندم على صورته هذي
🌹
الله يوفقه لاعب ممتاز ما شاء الله تبارك الله
ابن حزم
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه
ابن حزم
اللهم.. احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من الوباء والامراض وادفعها عنا يا كريم..

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