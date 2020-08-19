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القبض على مقيمين تورطا في سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية بالقصيم

Time منذ 8 دقائق
Views 1159
القبض على مقيمين تورطا في سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية بالقصيم

بريدة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات، وأدوات قص ووزن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يعني الي بسوق حاليا مضر ليه مايسحب
raa
طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــل , لازم يتوفر البديل معقوله يرجع مثل اول ويوصل الكيلو 200 ريال .
العدناني
هذي من الاعمال الجليلة والمخفية على المواطن التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على استقرار البلد الله يعز المملكة حكومة وشعبا
العدناني
ههههههههههههه مزوه يمكن يقطر فلوس
زائر
ما يقدر يتنقل الا بموافقة الهلال وكم راح يدخل في خزينة النادي

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