الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي الجديد

وكالات (صدى):
أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، اليوم الأربعاء، أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا، لافتة إلى أنه مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام.
وشددت رنا الحجة، على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً، قائلة أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، كما إن هناك جهوداً كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.
ومن الجدير بالذكر، أن روسيا أشارت إلى أن اللقاح سيكون بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.