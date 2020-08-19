إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وسيدير مباراة الفتح والاتفاق والتي ستقام في الـ 6:50 مساءً الحكم فيصل البلوي ، أما لقاء الفيصلي والاتحاد الذي سيقام في الـ 7:05 سيديره الحكم البيلا روسي أليكسي كولياكوف .
وسيدير لقاء أبها والحزم الذي سيقام في الـ 7:10 مساءً الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا ، أما لقاء الرائد والشباب الذي سيقام في 8:55 مساءً ، سيديره حكم لاتفيا أندريس تريمانيس ، كما تم إعلان باقي الطواقم التحكيمية ،وفقاً للبيان المرفق :