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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

Time منذ 51 دقيقة
Views 1478
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيدير مباراة الفتح والاتفاق والتي ستقام في الـ 6:50 مساءً الحكم فيصل البلوي ، أما لقاء الفيصلي والاتحاد الذي سيقام في الـ 7:05 سيديره الحكم البيلا روسي أليكسي كولياكوف .

وسيدير لقاء أبها والحزم الذي سيقام في الـ 7:10 مساءً الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا ، أما لقاء الرائد والشباب الذي سيقام في 8:55 مساءً ، سيديره حكم لاتفيا أندريس تريمانيس ، كما تم إعلان باقي الطواقم التحكيمية ،وفقاً للبيان المرفق :

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يعني الي بسوق حاليا مضر ليه مايسحب
raa
طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــل , لازم يتوفر البديل معقوله يرجع مثل اول ويوصل الكيلو 200 ريال .
العدناني
هذي من الاعمال الجليلة والمخفية على المواطن التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على استقرار البلد الله يعز المملكة حكومة وشعبا
العدناني
ههههههههههههه مزوه يمكن يقطر فلوس
زائر
ما يقدر يتنقل الا بموافقة الهلال وكم راح يدخل في خزينة النادي

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