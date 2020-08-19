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جبل أم سنمان ونقوش صخرية في حائل تعود للألف السابع قبل الميلاد
منذ 28 دقيقة
398
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أحدث التعليقات
ربيعان الربيعان
يعني الي بسوق حاليا مضر ليه مايسحب
raa
طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــل , لازم يتوفر البديل معقوله يرجع مثل اول ويوصل الكيلو 200 ريال .
العدناني
هذي من الاعمال الجليلة والمخفية على المواطن التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على استقرار البلد الله يعز المملكة حكومة وشعبا
العدناني
ههههههههههههه مزوه يمكن يقطر فلوس
زائر
ما يقدر يتنقل الا بموافقة الهلال وكم راح يدخل في خزينة النادي
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