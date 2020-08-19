الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة توقف إستيراد الهيل الهندي بسبب عدم إلتزام المزارعين

Time منذ ساعة
Views 1985
Comment 3
المملكة توقف إستيراد الهيل الهندي بسبب عدم إلتزام المزارعين

الرياض (صدى):
أوقفت المملكة إستيراد الهيل الهندي، بسبب عدم إلتزام المزارعين بالهند بالإشتراطات والمعايير الخاصة بالمخلفات الكيميائية.

وقال تقرير نشرته صحيفة " إيكونوميك تايمز" ، بأن المملكة تشتري 85 % من الهيل الذي تصدره الهند، وأوقفت مجدداً في الشهر الماضي الاستيراد، بعد أن رفعته في شهر مايو من العام الجاري، مشيرة إلى أن المملكة كانت قد فرضت الإيقاف في وقت سابق عام 2019 لعدم تقيد المزارعين بمعايير المخلفات الكيميائية.

وأضافت الصحيفة بأن مسؤولين هنوداً ومصدّري الهيل من الهند يجرون محادثات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وينتظر عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث الحلول.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يعني الي بسوق حاليا مضر ليه مايسحب
raa
طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــل , لازم يتوفر البديل معقوله يرجع مثل اول ويوصل الكيلو 200 ريال .
العدناني
هذي من الاعمال الجليلة والمخفية على المواطن التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على استقرار البلد الله يعز المملكة حكومة وشعبا
العدناني
ههههههههههههه مزوه يمكن يقطر فلوس
زائر
ما يقدر يتنقل الا بموافقة الهلال وكم راح يدخل في خزينة النادي

أخر الأخبار

القبض على مقيمين تورطا في سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية بالقصيم
القبض على مقيمين تورطا في سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية بالقصيم
Time منذ 7 دقائق Views 1145
مُسنة تُثير زوبعة بعودتها إلى الحياة بعد قضاء ليلة كاملة في المشرحة
مُسنة تُثير زوبعة بعودتها إلى الحياة بعد قضاء ليلة كاملة في المشرحة
Time منذ 15 دقيقة Views 40
اللي استحوا ماتوا !
اللي استحوا ماتوا !
Time منذ 20 دقيقة Views 228
حسن الراهب لو لم يكن لاعباً كيف سيكون ؟
حسن الراهب لو لم يكن لاعباً كيف سيكون ؟
Time منذ 21 دقيقة Views 242
شيرين عبدالوهاب تصدم الجمهور بوزنها الزائد: "لسه ما اطلقتش !"
شيرين عبدالوهاب تصدم الجمهور بوزنها الزائد: "لسه ما اطلقتش !"
Time منذ 25 دقيقة Views 1068
جبل أم سنمان ونقوش صخرية في حائل تعود للألف السابع قبل الميلاد
جبل أم سنمان ونقوش صخرية في حائل تعود للألف السابع قبل الميلاد
Time منذ 28 دقيقة Views 387
يفحصون الجسد ويتركون الروح
يفحصون الجسد ويتركون الروح
Time منذ 32 دقيقة Views 114
خطوات ضرورية لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير محلية
خطوات ضرورية لتصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير محلية
Time منذ 37 دقيقة Views 1397
الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي الجديد
الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي الجديد
Time منذ 43 دقيقة Views 1641
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
Time منذ 51 دقيقة Views 1469
x