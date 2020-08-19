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10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

Time منذ 7 دقائق
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10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 10 وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب جناح (الرياض - العدد 7 وظائف): شهادة الثانوية العامة مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، أن يجتاز اختبار (اللغة الإنجليزية) بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدرجة لا تقل عن 60٪.

وأضاف أنه يحتاج إلى سكرتير أول (الرياض): شهادة الثانوية العامة مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال السكرتارية؛ فضلًا عن ممرض أول (جدة): درجة البكالوريوس أو دبلوم في (التمريض)، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن سنتين، خبرة لحملة الدبلوم لا تقل عن 4 سنوات.

ومن بين الوظائف كبير اختصاصين سريري (الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في (التمريض)، خبرة لحملة الماجستير لا تقل عن 4 سنوات، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات؛ بينما التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- كاتب جناح (الرياض - العدد 7 وظائف) من هنــــــــــا .

2- سكرتير أول (الرياض) من هنـــــــــا .

3- ممرض أول (جدة) من هنــــــــــا .

4- كبير اختصاصين سريري (الرياض) من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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