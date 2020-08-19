نادي برازيلي يرغب في ضم جوليانو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لنادي أتلتيكو مينيرو، يريد التعاقد مع جوليانو دي باولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووضع المدرب الأرجنتيني، جوليانو، ضمن قائمة ضمت برونو هينريك وجوستافو سكاربا لاعبا بالميراس، وهيرنانيز من ساو باولو، وريباس من فلامنجو؛ فيما تسيطر حالة من الغموض بشأن مستقبل جوليانو.
وكانت تقارير برازيلية وتركية، قد ذكرت رغبة جوليانو في الرحيل عن النصر في الصيف، من أجل اللعب في الدوريات الأوروبية والبطولات الكبرى، أملا في العودة للتواجد مع منتخب السيلساو مرة أخرى.