الأعداد السابقة للصحيفة

نادي برازيلي يرغب في ضم جوليانو

Time منذ 25 دقيقة
Views 1355
نادي برازيلي يرغب في ضم جوليانو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لنادي أتلتيكو مينيرو، يريد التعاقد مع جوليانو دي باولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووضع المدرب الأرجنتيني، جوليانو، ضمن قائمة ضمت برونو هينريك وجوستافو سكاربا لاعبا بالميراس، وهيرنانيز من ساو باولو، وريباس من فلامنجو؛ فيما تسيطر حالة من الغموض بشأن مستقبل جوليانو.

وكانت تقارير برازيلية وتركية، قد ذكرت رغبة جوليانو في الرحيل عن النصر في الصيف، من أجل اللعب في الدوريات الأوروبية والبطولات الكبرى، أملا في العودة للتواجد مع منتخب السيلساو مرة أخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

أخر الأخبار

علامة بسيطة بالأظافر تكشف الإصابة بمرض مميت
علامة بسيطة بالأظافر تكشف الإصابة بمرض مميت
Time منذ دقيقتين Views 1033
10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ 7 دقائق Views 1152
الرطوبة تُغير مستويات الشعور بدرجات الحرارة في الرياض وطوكيو
الرطوبة تُغير مستويات الشعور بدرجات الحرارة في الرياض وطوكيو
Time منذ 11 دقيقة Views 1164
مؤسسة النقد تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف
مؤسسة النقد تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف
Time منذ 16 دقيقة Views 1270
قائمة محدثة لمزودي خدمة التجهيزات الفنية لـ "الأجرة" والحافلات
قائمة محدثة لمزودي خدمة التجهيزات الفنية لـ "الأجرة" والحافلات
Time منذ 20 دقيقة Views 1232
نادي برازيلي يرغب في ضم جوليانو
نادي برازيلي يرغب في ضم جوليانو
Time منذ 25 دقيقة Views 1355
المرور يحذر من استخدام الهاتف أثناء القيادة ويقدم 4 نصائح
المرور يحذر من استخدام الهاتف أثناء القيادة ويقدم 4 نصائح
Time منذ 31 دقيقة Views 1436
«أبشر»: لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل بالمنصة من خارج المملكة
«أبشر»: لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل بالمنصة من خارج المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1393
بالفيديو.. "التحالف": صواريخ الحوثي للتشويش على حجم خسائره
بالفيديو.. "التحالف": صواريخ الحوثي للتشويش على حجم خسائره
Time منذ 43 دقيقة Views 1527
القبض على شخصين مخالفين حاولا تهريب كمية من الحشيش المخدّر بجازان
القبض على شخصين مخالفين حاولا تهريب كمية من الحشيش المخدّر بجازان
Time منذ 50 دقيقة Views 1441
x