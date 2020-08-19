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مؤسسة النقد تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف

Time منذ 15 دقيقة
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مؤسسة النقد تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف

الرياض (صدى):
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.

وتأتي هذه الخطوة، استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بمؤسسة النقد بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/ 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/ 2 / 1386هـ، وكذلك انطلاقاً من دور مؤسسة النقد الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.

وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافةً إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.

وبما أن التوعية تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر تعزيز وعي الموظفين والعملاء بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي والمستجدات في هذا المجال؛ فقد أكد دليل مكافحة الاحتيال المالي على البنوك والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف؛ بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن كافة تفاصيل حالات الاحتيال المالي.

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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