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«أبشر»: لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل بالمنصة من خارج المملكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1391
«أبشر»: لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل بالمنصة من خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشفت منصة أبشر بأن رقم الجوال المسجل لديها في المنصة لا يمكن تحديثه من خارج المملكة.

وأوضحت المنصة أنه لتغيير رقم الهاتف يستلزم حضور صاحب الحساب شخصيا، إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية، أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

وكان ذلك ردًّا على استفسار لأحد المستخدمين مفاده: «أنا خارج المملكة والرقم الخاص بأبشر موجود معي، وانتهت صلاحية الشريحة وانفصلت، وأحتاج تفعيل الرقم لأن خدماتي البنكية وأبشر والإيميلات جميعها موثقة بالرقم.. تواصلت مع زين قالوا: روح للفرع، قلت: أنا خارج المملكة قالوا: تواصل مع أبشر.. أتمنى النظر في أمري" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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