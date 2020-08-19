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بالفيديو.. "التحالف": صواريخ الحوثي للتشويش على حجم خسائره

Time منذ 43 دقيقة
Views 1527
بالفيديو.. "التحالف": صواريخ الحوثي للتشويش على حجم خسائره

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن العمليات العسكرية في اليمن تسير كما هو مخطط لدعم وحدات الجيش الوطني اليمني ودعم القبائل ضد الحوثيين .

وكشف انه خلال فترة الـ 45 يوم للتهدئة التي أعلن عنها التحالف للحوار والجهود السياسية ، ركزت الميلشيات الحوثية على محافظتي الجوف ومأرب لجذب العديد من المقاتلين ، وتصدى الجيش الوطني اليمني لهذه العناصر الإرهابية ، وهناك دعم مستمر جوي ضد الحوثيين ، وفقاً لـ " الإخبارية" .

وكشف عن انتهاكات الحوثيين المستمرة ضد القبائل ومحاولات الزج بهم بجانب مشاركة المرتزقة الإفريقيين .

وأكد " المالكي " على عدم استجابة الميلشيات الحوثية والرغبة الحقيقية في إنهاء الصراع باليمن ، وهناك محاولات بإيعاز من إيران بإستخدام الصواريخ الباليستية على اليمن ودول الجوار ، وطائرات مسيرة وهو يعكس الرغبة في التشويش على حجم الخسائر مؤكداً سقوط اكثر من 40 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية واستمرار نجاح العمليات العسكرية للتحالف .

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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