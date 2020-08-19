رونالد كومان يتولى تدريب برشلونة رسميًا

وكالات (صدى):
كشف نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن تعيين الهولندي رونالد كومان، مديرا فنيا جديدا للفريق، حتى يونيو عام 2022، خلفا للمقال كيكي سيتين؛ فيما سيقدمه مساء اليوم في مؤتمر صحفي عقب توقيعه العقود الرسمية.
وتخلى برشلونة عنمدربه كيكي سيتين إثر الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي؛ فيما سيدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد كومان مع المنتخب الهولندي الذي يمتد حتى صيف 2022.
وكان كومان، قد تولى تدريب منتخب هولندا في عام 2018 بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف، يتضمن المشاركة في كأس العالم 2022، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018.