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رونالد كومان يتولى تدريب برشلونة رسميًا

Time منذ 50 دقيقة
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رونالد كومان يتولى تدريب برشلونة رسميًا

وكالات (صدى):
كشف نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن تعيين الهولندي رونالد كومان، مديرا فنيا جديدا للفريق، حتى يونيو عام 2022، خلفا للمقال كيكي سيتين؛ فيما سيقدمه مساء اليوم في مؤتمر صحفي عقب توقيعه العقود الرسمية.

وتخلى برشلونة عنمدربه كيكي سيتين إثر الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي؛ فيما سيدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد كومان مع المنتخب الهولندي الذي يمتد حتى صيف 2022.

وكان كومان، قد تولى تدريب منتخب هولندا في عام 2018 بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف، يتضمن المشاركة في كأس العالم 2022، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018.

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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