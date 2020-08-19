غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية عن توفر 8 وظائف شاغرة في شركات القطاع الخاص بالرياض والدمام والظهران ، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف :
1- مساعد المدير " الدمام " ويشترط بكالوريوس إدارة الأعمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات .
2- مسؤول التسويق وخدمة العملاء "الدمام "ويشترط بكالويوس في التسويق او ما يعادله وخبرة 3 سنوات .
3- مهندس موقع "ادمام " ، بكالويوس هندسة مدني او إنشائي وخبرة سنتين .
4- فني صيانة" الدمام " ، دبلوم فني صيانة وخبرة لا تقل عن سنتين .
5- مشغل "الدمام " ، مؤهل علمي مناسب مع خبرة إشراف لا تقل عن 3 سنوات .
6- سائق "نقل ثقيل " ، رخصةقيادة " نقل ثقيل "مع خبرة سنة على الأقل .
7- مشغل كومبيوتر "الظهران " ، درجةالبكالوريوس مع إجادة الإنجليزية ويكون من سكان الظهران أو الخبر .
8- مشغل رافعة شوكية " الرياض " ، درجة الدبلوم مع رخصة قيادةخاصة وخبرة سنة على الأقل.
وحول موعد التقديم، أبانت انه متاح من اليوم الأربعاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا