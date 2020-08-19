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غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية عن توفر 8 وظائف شاغرة في شركات القطاع الخاص بالرياض والدمام والظهران ، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف :

1- مساعد المدير " الدمام " ويشترط بكالوريوس إدارة الأعمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات .

2- مسؤول التسويق وخدمة العملاء "الدمام "ويشترط بكالويوس في التسويق او ما يعادله وخبرة 3 سنوات .

3- مهندس موقع "ادمام " ، بكالويوس هندسة مدني او إنشائي وخبرة سنتين .

4- فني صيانة" الدمام " ، دبلوم فني صيانة وخبرة لا تقل عن سنتين .

5- مشغل "الدمام " ، مؤهل علمي مناسب مع خبرة إشراف لا تقل عن 3 سنوات .

6- سائق "نقل ثقيل " ، رخصةقيادة " نقل ثقيل "مع خبرة سنة على الأقل .

7- مشغل كومبيوتر "الظهران " ، درجةالبكالوريوس مع إجادة الإنجليزية ويكون من سكان الظهران أو الخبر .

8- مشغل رافعة شوكية " الرياض " ، درجة الدبلوم مع رخصة قيادةخاصة وخبرة سنة على الأقل.

وحول موعد التقديم، أبانت انه متاح من اليوم الأربعاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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