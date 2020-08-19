مدرب الاتفاق يطالب لاعبيه بالفوز بنقاط الفتح

ماجد محمد (صدى):
طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خالد العطوي، لاعبي الفريق بمضاعفة جهودهم للفوز بنقاط مباراة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء ذلك خلال تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي؛ فيما أجرى لاعبو الفريق تدريبات وقائية من الإصابات ثم حركات الإحماء، بعد ذلك أدى لاعبو الفريق تمارين ردة الفعل الذهنية التنافسية مع المعد البدني.
وقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية، فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب؛ مختتمًا المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.