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مدرب الاتفاق يطالب لاعبيه بالفوز بنقاط الفتح

Time منذ ساعة
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مدرب الاتفاق يطالب لاعبيه بالفوز بنقاط الفتح

ماجد محمد (صدى):
طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خالد العطوي، لاعبي الفريق بمضاعفة جهودهم للفوز بنقاط مباراة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك خلال تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي؛ فيما أجرى لاعبو الفريق تدريبات وقائية من الإصابات ثم حركات الإحماء، بعد ذلك أدى لاعبو الفريق تمارين ردة الفعل الذهنية التنافسية مع المعد البدني.

وقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية، فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب؛ مختتمًا المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

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أحدث التعليقات

زائر
من الذي حاول قلب النظام في الاردن والمعروف بايلول الاسود اليهود ام الفلسطينيين. من ساعد وتخابر مع صدام عند اجتياح الكويت اليهود ام الفلسطينيين. من الذي حاول الاستيلاء على سيناء وتحويلها وطن بديل اليهود ام الفلسطينيين. مالكم كيف تحكمون اليهود عدو واضح اما غيره من عربان الشمال نطف الرومان فهم عدو خفي اشد خطراً.
ابو. محمد
‏سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شي أبها زحمة والله إني رقدت في السيارة واكل في السيارة الفنادق غالية الشقق غالية كل شي غالي في عسير أنا اوصل المعلومة هذي اللي أمير عسير تركي بن طلال
جراح
الله يستر لا يرحله اردوغان لسوريا
جراح
فعلا اغلب الناس يستخدم جواله وقت القيادة ويطبق مقولة انا ولمن بعدي الطوفان الله ياخذهم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
اقطفوا رأسيهما الحبيثه ..

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