الأعداد السابقة للصحيفة

"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1488
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : هنا

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة .

وقالت الوزارة إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط و اختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

ونشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال و الحاسب الآلي.

ويمكن الدخول على الدليل عبر الجوال : هنا ، وكذلك يمكن الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي عبر الرابط : هنا ، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على الشرح عبر الرابط :هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا أجله وقدره.. ولاكن لازم ناخذ بالأسباب
الوفا طبعي
غريبه مافيه ساطور
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم احفظ عليهم ارواحم وحلالهم وكافة املاكهم .. آمين ..
أبو كنان
يستحق العقاب ولا يوجد ظلما تحكيميا في المباراة وإليكم الحالات الجدلية جسب موقع (سعودي) والخبير التحكيمي سمير عثمان ببرنامج الدوري مع وليد... 1- طرد لاعب #الوحدة "علي النمر"، قرار صحيح 2-الدقيقة (41) لا توجد ركلة جزاء للوحدة. 3-الدقيقة (45) هدف نادي النصر من الخطأ، صحيح. 4-الدقيقة (64) إلغاء هدف #النصر بداعي التسلل، قرار صحيح. 5- إلغاء هدف الوحدة، قرار صحيح لوجود لمسة يد.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍

أخر الأخبار

بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
Time منذ 5 دقائق Views 1195
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
Time منذ 16 دقيقة Views 252
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
Time منذ 23 دقيقة Views 1419
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
Time منذ 31 دقيقة Views 1990
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
Time منذ 36 دقيقة Views 1533
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
Time منذ 43 دقيقة Views 1488
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
Time منذ 49 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
Time منذ 58 دقيقة Views 384
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
Time منذ ساعة Views 1789
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
Time منذ ساعة Views 1408
x