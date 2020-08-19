الأعداد السابقة للصحيفة

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل

Time منذ 36 دقيقة
Views 1533
Comment 1
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عن إقالة المتحدث الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق، عقب تصريحاته بشأن التطبيع مع إسرائيل؛ حيث تم إعفاءه من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.

وفي وقت سابق، صرح حيدر بدوي صادق، بأن: " إسرائيل تحتاجنا في كثير من الأوجه ونحن نحتاجها في كثير من الأوجه ولكن نحن تهمنا حاجتنا ومصالحنا وسنعمل من أجلهما وسنؤكد على هذه المصالح " .

وتابع: " إذا كان طي ملف الشقاق بيننا وبين إسرائيل هو الحل لذلك، فليكن ذلك، وقد بدأنا في ذلك بالمقابلة التي تمت بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي"؛ لافتًا إلى أن بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة السودان لكن بدون التضحية بالقيم والثوابت.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني على أن وزارته لم تناقش بأي شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل وأنها لم تكلف الناطق الرسمي بالإدلاء بأي تصريح حول هذا الأمر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا أجله وقدره.. ولاكن لازم ناخذ بالأسباب
الوفا طبعي
غريبه مافيه ساطور
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم احفظ عليهم ارواحم وحلالهم وكافة املاكهم .. آمين ..
أبو كنان
يستحق العقاب ولا يوجد ظلما تحكيميا في المباراة وإليكم الحالات الجدلية جسب موقع (سعودي) والخبير التحكيمي سمير عثمان ببرنامج الدوري مع وليد... 1- طرد لاعب #الوحدة "علي النمر"، قرار صحيح 2-الدقيقة (41) لا توجد ركلة جزاء للوحدة. 3-الدقيقة (45) هدف نادي النصر من الخطأ، صحيح. 4-الدقيقة (64) إلغاء هدف #النصر بداعي التسلل، قرار صحيح. 5- إلغاء هدف الوحدة، قرار صحيح لوجود لمسة يد.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍

أخر الأخبار

بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
Time منذ 5 دقائق Views 1195
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
Time منذ 16 دقيقة Views 242
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
Time منذ 23 دقيقة Views 1419
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
Time منذ 30 دقيقة Views 1990
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
Time منذ 36 دقيقة Views 1533
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
Time منذ 43 دقيقة Views 1483
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
Time منذ 49 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
Time منذ 58 دقيقة Views 384
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
Time منذ ساعة Views 1789
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
Time منذ ساعة Views 1408
x