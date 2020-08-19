إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عن إقالة المتحدث الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق، عقب تصريحاته بشأن التطبيع مع إسرائيل؛ حيث تم إعفاءه من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.
وفي وقت سابق، صرح حيدر بدوي صادق، بأن: " إسرائيل تحتاجنا في كثير من الأوجه ونحن نحتاجها في كثير من الأوجه ولكن نحن تهمنا حاجتنا ومصالحنا وسنعمل من أجلهما وسنؤكد على هذه المصالح " .
وتابع: " إذا كان طي ملف الشقاق بيننا وبين إسرائيل هو الحل لذلك، فليكن ذلك، وقد بدأنا في ذلك بالمقابلة التي تمت بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي"؛ لافتًا إلى أن بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة السودان لكن بدون التضحية بالقيم والثوابت.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني على أن وزارته لم تناقش بأي شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل وأنها لم تكلف الناطق الرسمي بالإدلاء بأي تصريح حول هذا الأمر.