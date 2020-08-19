الأعداد السابقة للصحيفة

3 سيناريوهات تحدد مصير ميسي مع برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1471
3 سيناريوهات تحدد مصير ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني يفكر جديا في مستقبله وليست هذه المرة الأولى، لافتة إلى أنه لو تم سؤاله بعد اللقاء لقال إنه سيرحل، لكنه الشيء المهم حاليا هو الحفاظ على الصمت وانتظار تطورات الأحداث.

ويستمر عقد ميسي حتى صيف 2021 وخلال الموسم الماضي تخلى عن بند في عقده يسمح له بالرحيل هذا الصيف، لكن لفريق خارج أوروبا، كما تخلى أخيرا عن مفاوضات تمديد عقده رغم المفاوضات مع الإدارة، والتي ركزت على إضافة موسمين مع بند يسمح له بالرحيل في نهاية كل موسم، إن شعر أنه غير قادر للعب في مستوى أفضل.

ويفكر ميسي في 3 سيناريوهات لتحديد مستقبله، وهي: الرحيل حاليا أو البقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانا، أو البقاء في برشلونة وتمديد عقده حتى صيف 2023، وهناك عدة أسباب تشجعه على السيناريو الأول وهو الرحيل حاليا لمعرفته بما يعيشه الفريق وصعوبة الفوز قاريا، ولكونه وصل إلى 33 عاما وليس لديه وقت لإهداره.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا أجله وقدره.. ولاكن لازم ناخذ بالأسباب
الوفا طبعي
غريبه مافيه ساطور
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم احفظ عليهم ارواحم وحلالهم وكافة املاكهم .. آمين ..
أبو كنان
يستحق العقاب ولا يوجد ظلما تحكيميا في المباراة وإليكم الحالات الجدلية جسب موقع (سعودي) والخبير التحكيمي سمير عثمان ببرنامج الدوري مع وليد... 1- طرد لاعب #الوحدة "علي النمر"، قرار صحيح 2-الدقيقة (41) لا توجد ركلة جزاء للوحدة. 3-الدقيقة (45) هدف نادي النصر من الخطأ، صحيح. 4-الدقيقة (64) إلغاء هدف #النصر بداعي التسلل، قرار صحيح. 5- إلغاء هدف الوحدة، قرار صحيح لوجود لمسة يد.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍

أخر الأخبار

بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير
Time منذ 4 دقائق Views 1181
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
بالفيديو.. بغبغاء "لجين عمران" يحرجها ويكرر "شتيمة"
Time منذ 16 دقيقة Views 224
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
"بايدن" يفوز بترشيح حزبه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية رسمياً
Time منذ 22 دقيقة Views 1419
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
الدوسري يستعد لتوديع الهلال قريبا
Time منذ 30 دقيقة Views 1987
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية عقب تصريحات بشأن التطبيع مع إسرائيل
Time منذ 36 دقيقة Views 1530
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية
Time منذ 42 دقيقة Views 1483
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
إيقاف آخر إصدارات متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر
Time منذ 49 دقيقة Views 1356
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
بالفيديو.. مياه السيول تداهم سوق للمواشي بالسودان
Time منذ 57 دقيقة Views 384
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي
Time منذ ساعة Views 1789
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
«المسند»: متوقع تشكل السحب فوق مرتفعات السروات
Time منذ ساعة Views 1403
x