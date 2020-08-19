3 سيناريوهات تحدد مصير ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني يفكر جديا في مستقبله وليست هذه المرة الأولى، لافتة إلى أنه لو تم سؤاله بعد اللقاء لقال إنه سيرحل، لكنه الشيء المهم حاليا هو الحفاظ على الصمت وانتظار تطورات الأحداث.
ويستمر عقد ميسي حتى صيف 2021 وخلال الموسم الماضي تخلى عن بند في عقده يسمح له بالرحيل هذا الصيف، لكن لفريق خارج أوروبا، كما تخلى أخيرا عن مفاوضات تمديد عقده رغم المفاوضات مع الإدارة، والتي ركزت على إضافة موسمين مع بند يسمح له بالرحيل في نهاية كل موسم، إن شعر أنه غير قادر للعب في مستوى أفضل.
ويفكر ميسي في 3 سيناريوهات لتحديد مستقبله، وهي: الرحيل حاليا أو البقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانا، أو البقاء في برشلونة وتمديد عقده حتى صيف 2023، وهناك عدة أسباب تشجعه على السيناريو الأول وهو الرحيل حاليا لمعرفته بما يعيشه الفريق وصعوبة الفوز قاريا، ولكونه وصل إلى 33 عاما وليس لديه وقت لإهداره.