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مؤسسة النقد تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الخدمات التقنية

Time منذ 3 ساعات
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مؤسسة النقد تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الخدمات التقنية

الرياض (صدى):
حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ممثلةً بالإدارة العامة لتقنية الأعمال، على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه مؤخراً.

و سعت الإدارة العامة لتقنية الأعمال بالمؤسسة على تحسين وتوثيق الإجراءات التقنية الداخلية المتوائمة مع أفضل الممارسات التقنية العالمية (ITIL)، إذ تم توثيق وأتمتة الإجراءات الداخلية، وتطوير نظام إدارة الخدمات التقنية، وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين من خلال عدة مراحل تطويرية مرت بها الإدارة؛ رغبة في الوصول إلى شفافية عالية ووضوح في الإجراءات ومؤشرات المتابعة؛ لرفع مستوى الأداء والجودة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءات.

يذكر أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تقديم خدمات التقنية بجودة عالية؛ تماشياً مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية على مستوى العالم، هذا، وقد شكر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي فريق تقنية الأعمال على الجهود المستمرة؛ لتقديم الخدمات التقنية وإدارتها وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا أجله وقدره.. ولاكن لازم ناخذ بالأسباب
الوفا طبعي
غريبه مافيه ساطور
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم احفظ عليهم ارواحم وحلالهم وكافة املاكهم .. آمين ..
أبو كنان
يستحق العقاب ولا يوجد ظلما تحكيميا في المباراة وإليكم الحالات الجدلية جسب موقع (سعودي) والخبير التحكيمي سمير عثمان ببرنامج الدوري مع وليد... 1- طرد لاعب #الوحدة "علي النمر"، قرار صحيح 2-الدقيقة (41) لا توجد ركلة جزاء للوحدة. 3-الدقيقة (45) هدف نادي النصر من الخطأ، صحيح. 4-الدقيقة (64) إلغاء هدف #النصر بداعي التسلل، قرار صحيح. 5- إلغاء هدف الوحدة، قرار صحيح لوجود لمسة يد.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍

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