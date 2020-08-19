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إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي

Time منذ ساعة
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إعادة العمالة الوافدة لـ 10 شركات اجنبية أثناء قيود السفر الدولي

الرياض (صدى):
نجحت وزارة الإستثمار في السيطرة على عدة مشكلات واجهت شركات الإستثمار الأجنبي في المملكة خلال جائحة كورونا.

وتمكنت الوزارة من إعادة موظفي 10 شركات اجنبية في قطاع الصناعة والطاقة والسكة الحديد كانوا غير قادرين على العودة للمملكة بسبب قيود السفر الدولي ما أثر على إنتاج تلك الشركات ، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية .

كما تم معالجة ازمة الإستيراد لدى بعض الشركات إذ كانت طائرات الشحن ترفض استيراد الكميات التي تقل عن 100 طن للمواد الغذائية وتم الإستعانة بطائرات الركاب في عمليات الشحن ، والتفاعل مع آلاف الإتصالات مع المستثمرين في ظل حالة الإرتباك التي سادت السوق السعودي والعالمي خلال تلك الفترة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذا أجله وقدره.. ولاكن لازم ناخذ بالأسباب
الوفا طبعي
غريبه مافيه ساطور
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم احفظ عليهم ارواحم وحلالهم وكافة املاكهم .. آمين ..
أبو كنان
يستحق العقاب ولا يوجد ظلما تحكيميا في المباراة وإليكم الحالات الجدلية جسب موقع (سعودي) والخبير التحكيمي سمير عثمان ببرنامج الدوري مع وليد... 1- طرد لاعب #الوحدة "علي النمر"، قرار صحيح 2-الدقيقة (41) لا توجد ركلة جزاء للوحدة. 3-الدقيقة (45) هدف نادي النصر من الخطأ، صحيح. 4-الدقيقة (64) إلغاء هدف #النصر بداعي التسلل، قرار صحيح. 5- إلغاء هدف الوحدة، قرار صحيح لوجود لمسة يد.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍

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