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«تقويم التعليم» تواجه تحديات «التدريب» وتستعين برؤية القطاع الخاص

Time منذ 21 دقيقة
Views 1117
«تقويم التعليم» تواجه تحديات «التدريب» وتستعين برؤية القطاع الخاص

الرياض (صدى):
تعكف هيئة تقويم التعليم والتدريب على إجراء دراسة شاملة تهدف للإرتقاء بقطاع التدريب لمواكبة المعايير العالمية .

وكشفت "تقويم التعليم " عن بعض التحديات لتطوير القطاع وهي ارتفاع الرسوم على منشآت التدريب الأهلية ، وعدم وجود تصنيف لها بالهيئة ، بينما يوجد 4 منشآت مصنفة كمعاهد على الرغم من وجود اختلافات وهي " معهد لغات ، معهد عالي ، مركز، معهد " ، وفقاً لـ" الوطن " .

كما تركز الهيئة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار لضمان تقديم ما يلزم لسوق العمل .

وكانت 5 جهات حكومية قد تعاونت العام الماضي للنظر في تطوير قطاع التدريب وهي " هيئة تقويم التعليم العام، وصندوق الموارد البشرية "هدف " ، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب

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