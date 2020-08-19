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وظيفة شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض

Time منذ 25 دقيقة
Views 1180
وظيفة شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي الاحصاء والمنشورات).

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، الإحصاء، علم البيانات، نظم المعلومات، الرياضيات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة في لغة البرمجة الإحصائية أو البيانات وتحليل البيانات وتصميم وتطوير التقارير؛ بينما التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب

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