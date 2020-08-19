وظيفة شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي الاحصاء والمنشورات).
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، الإحصاء، علم البيانات، نظم المعلومات، الرياضيات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة في لغة البرمجة الإحصائية أو البيانات وتحليل البيانات وتصميم وتطوير التقارير؛ بينما التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .