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عربات «كيبل كار» تنقل زوار غار حراء إلى قمة الجبل

Time منذ 35 دقيقة
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عربات «كيبل كار» تنقل زوار غار حراء إلى قمة الجبل

مكة المكرمة (صدى):
قدم عددا من الجهات الحكومية المختصة بالعاصمة المقدسة، تصورات مستقبلية لنقل زوار غار حراء من أسفل الجبل إلى أعلاه ، من خلال تركيب عربات معلقة "كيبل كار"، وذلك من ضمن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة للعناية بجبلي النور وثور.

وكشفت مصادربأن العربات المعنية بنقل زوار جبل النور تنقلهم من أسفل الجبل إلى ثلاثة أرباع المسافة إلى غار حراء في أعلى الجبل، وتتوقف في موقع سيتم تهيئته ليكون بمثابة استراحة تتوفر فيها الخدمات المختلفة بحسب صحيفة مكة.

وتابعت بأنه يتعين على الزوار متابعة الصعود إلى الغار على الأقدام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في إحداث نقلة نوعية بالموقع، خاصة بعد إغلاق المدخل القديم للجبل الذي يمر عبر أحد الأحياء العشوائية، وفتح المدخل الجديد الذي يطل على شارع رئيسي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب

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