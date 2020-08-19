بخطوات بسيطة يمكن أن تعيد واجهة عرض «تويتر» القديمة مرة أخرى

وكالات (صدى):
لم يعجب البعض التحديث الجديد الذي قدمه موقع "تويتر" لمتابعيه، حيث ظهرت واجهة البرنامج بصورة مقلوبة، إلا أنه من الممكن إعادة الواجهة كما كانت ببعض الخطوات البسيطة.
وقال خبراء تقنيين، يمكن العودة لواجهة العرض القديمة بالخطوات التالية: (الإعدادات > twitter > ثم تغيير اللغة إلى الانجليزية).
وأوضح موقع "تويتر" بأن الهدف من هذه الميزة هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة، حيث سيكون المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة خاصة تظهر على التغريدات، وكان الموقع قد أطلق هذه الميزة الجديدة بنشر تغريدة لها وعلق عليها بالقول: “لو أردت توثق حسابك رد على هذه التغريدة”.