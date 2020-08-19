الأعداد السابقة للصحيفة

بخطوات بسيطة يمكن أن تعيد واجهة عرض «تويتر» القديمة مرة أخرى

Time منذ 31 دقيقة
Views 1153
بخطوات بسيطة يمكن أن تعيد واجهة عرض «تويتر» القديمة مرة أخرى

وكالات (صدى):
لم يعجب البعض التحديث الجديد الذي قدمه موقع "تويتر" لمتابعيه، حيث ظهرت واجهة البرنامج بصورة مقلوبة، إلا أنه من الممكن إعادة الواجهة كما كانت ببعض الخطوات البسيطة.

وقال خبراء تقنيين، يمكن العودة لواجهة العرض القديمة بالخطوات التالية: (الإعدادات > twitter > ثم تغيير اللغة إلى الانجليزية).

وأوضح موقع "تويتر" بأن الهدف من هذه الميزة هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة، حيث سيكون المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة خاصة تظهر على التغريدات، وكان الموقع قد أطلق هذه الميزة الجديدة بنشر تغريدة لها وعلق عليها بالقول: “لو أردت توثق حسابك رد على هذه التغريدة”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب

أخر الأخبار

«تقويم التعليم» تواجه تحديات «التدريب» وتستعين برؤية القطاع الخاص
«تقويم التعليم» تواجه تحديات «التدريب» وتستعين برؤية القطاع الخاص
Time منذ 20 دقيقة Views 1104
وظيفة شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض
وظيفة شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض
Time منذ 25 دقيقة Views 1166
بخطوات بسيطة يمكن أن تعيد واجهة عرض «تويتر» القديمة مرة أخرى
بخطوات بسيطة يمكن أن تعيد واجهة عرض «تويتر» القديمة مرة أخرى
Time منذ 31 دقيقة Views 1153
عربات «كيبل كار» تنقل زوار غار حراء إلى قمة الجبل
عربات «كيبل كار» تنقل زوار غار حراء إلى قمة الجبل
Time منذ 35 دقيقة Views 1381
بدرية أحمد تهدد ملاك الكويتية بفضحها بعد تسريب فيديو السهرة الخاصة
بدرية أحمد تهدد ملاك الكويتية بفضحها بعد تسريب فيديو السهرة الخاصة
Time منذ 40 دقيقة Views 1477
«الحصيني»: امطار ورياح على بعض المناطق حتى صباح الغد
«الحصيني»: امطار ورياح على بعض المناطق حتى صباح الغد
Time منذ 45 دقيقة Views 1404
الذهب ينزل دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية
الذهب ينزل دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية
Time منذ ساعة Views 1417
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة متهور قام بالدوران عبر الصعود على الرصيف بالطائف
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة متهور قام بالدوران عبر الصعود على الرصيف بالطائف
Time منذ ساعة Views 1683
الهلال الأحمر تعلن أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي للدبلومات الصحية
الهلال الأحمر تعلن أسماء مجتازي البرنامج التأهيلي للدبلومات الصحية
Time منذ ساعة Views 1411
الصين تطيح بأمريكا واليابان وتتصدر الدول المنتجة للسيارات عالمياً
الصين تطيح بأمريكا واليابان وتتصدر الدول المنتجة للسيارات عالمياً
Time منذ ساعة Views 1290
x