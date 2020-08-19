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القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب
حمود ابوعبدالله
عشان هدد بفضح النصر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شا الله ..

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