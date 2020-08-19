ارتفاع قياسي في اسعار الحديد والأسمنت

الرياض (صدى):
شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع ملحوظ خلال شهر يوليو بالتزامن مع تطبيق ضريبة الـ15 % وارتفاع خام البيليت اللازم لصناعة الحديد عالمياً .
وسجل سعر طن الحديد حوالي 2947.6 ريال بزيادة 478.12 ريال عن بداية العام الحالي ، فيما بلغ سعر طن الحديد 6 مم وطني 3643.77 ريال للطن ، وسعر بلغ سعر الطن 12 مم وطني 2757.3 ريال ، و10 مم وطني سعر 2997 ريال ،ويعد هذا الإرتفاع هو الأعلى منذ عام 2014 .
أما كيس الأسمنت الأسود فبلع 15 .56 ريال مقارنةً بـ 13 .89 ريال في شهر يونيو ، وطن الأسمنت الأبيض 809ريال .