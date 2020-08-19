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ارتفاع قياسي في اسعار الحديد والأسمنت

Time منذ ساعة
Views 2122
ارتفاع قياسي في اسعار الحديد والأسمنت

الرياض (صدى):
شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع ملحوظ خلال شهر يوليو بالتزامن مع تطبيق ضريبة الـ15 % وارتفاع خام البيليت اللازم لصناعة الحديد عالمياً .

وسجل سعر طن الحديد حوالي 2947.6 ريال بزيادة 478.12 ريال عن بداية العام الحالي ، فيما بلغ سعر طن الحديد 6 مم وطني 3643.77 ريال للطن ، وسعر بلغ سعر الطن 12 مم وطني 2757.3 ريال ، و10 مم وطني سعر 2997 ريال ،ويعد هذا الإرتفاع هو الأعلى منذ عام 2014 .

أما كيس الأسمنت الأسود فبلع 15 .56 ريال مقارنةً بـ 13 .89 ريال في شهر يونيو ، وطن الأسمنت الأبيض 809ريال .

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
بعض الاعلاميين والكتاب لا نتابعهم لان الكذب مصدرهم والغش هويتهم والدجل صناعتهم فلذلك ماله عندنا الا التراب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو سعود
واسعارها نار وفي النهاية صيني حاطين روسهم بروس الياباني والكوري المفروض ماتتعدى 50.000 ريال بكل الاحوال واي نوع كان صغيره او جيب
حمود ابوعبدالله
عشان هدد بفضح النصر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شا الله ..

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