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بالفيديو..خالد المصلح يوضح كفارة من سرق وهو صغير

Time منذ 39 دقيقة
Views 1802
بالفيديو..خالد المصلح يوضح كفارة من سرق وهو صغير

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، كيفية تكفير الشخص عن شيء سرقه وهو صغير.

وقال المصلح خلال برنامج " يستفتونك " ،إن من أخذ شيئا من غيره في الصغر دون علمه، عليه أن يعيد ما أخذه، أو يرده بشيء مثله، أو يدفع ثمنه لصاحبه.

وعن إمكانية التصدق بثمن الشيء المسروق، أكد المصلح أنه لا يجزي عن السرقة طالما أن صاحب المظلمة لا يزال موجودًا.

واستشهد بحديث الرسول ﷺ عندما قَال: " من كَانت عِنده مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه ِمِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمتِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ " .

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
يا هملالي كل ما سمعوا عن لاعب يبون يتعاقدون معاه ههههههههه طيب صرفوا من البضاعة اللي عندكم بالاول علشان ما ترهقون حالكم ماديا وتنوحون مثل ما نحتوا بعقد مايكون ههههههههه دي ناس عجيبة يا جدع
الجنتل
ماهو ام كورولا ام بعقه تصوعك يافاغر
شيوووووووووووووووووووووووووون
سامي الجابر لما كان رئيس للنادي كان النادي متقدم بفارق نقطي +9 وتمت اقالته ومن ثم تمت اقالة خيسوس علشان الهلال ما ياخذ الدوري من الدور الاول حسب تصريح المستشار المتلفز .... بلاش كذب وصياح ونياح يا بني ضجة
زائر
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