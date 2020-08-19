أهالي بلدة لبنانية يثيرون الجدل ويصفون قائد عملية اغتيال الحريري بـ " المقاوم "

بيروت (صدى):
رفع مناصرو حزب الله في بلدة حاروف اللبنانية، لافتة أثارت غضب اللبنانيين حيث كتب عليها: "أبناء بلدة حاروف يفتخرون بابنهم المقاوم الحاج سليم عياش".
وعٌلقت اللافتة إلى جانب علم حزب الله وحركة أمل، ما أثار استهجان عدد كبير من اللبنانيين.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قضت، الثلاثاء، بإدانة سليم عياش، العضو في حزب الله، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.
وذكرت لائحة الادعاء أن عياش هو مسؤول عسكري في حزب الله، قاد عملية الاغتيال، وأنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ.
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