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أهالي بلدة لبنانية يثيرون الجدل ويصفون قائد عملية اغتيال الحريري بـ " المقاوم "

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أهالي بلدة لبنانية يثيرون الجدل ويصفون قائد عملية اغتيال الحريري بـ " المقاوم "

بيروت (صدى):
رفع مناصرو حزب الله في بلدة حاروف اللبنانية، لافتة أثارت غضب اللبنانيين حيث كتب عليها: "أبناء بلدة حاروف يفتخرون بابنهم المقاوم الحاج سليم عياش".

وعٌلقت اللافتة إلى جانب علم حزب الله وحركة أمل، ما أثار استهجان عدد كبير من اللبنانيين.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قضت، الثلاثاء، بإدانة سليم عياش، العضو في حزب الله، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وذكرت لائحة الادعاء أن عياش هو مسؤول عسكري في حزب الله، قاد عملية الاغتيال، وأنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
يا هملالي كل ما سمعوا عن لاعب يبون يتعاقدون معاه ههههههههه طيب صرفوا من البضاعة اللي عندكم بالاول علشان ما ترهقون حالكم ماديا وتنوحون مثل ما نحتوا بعقد مايكون ههههههههه دي ناس عجيبة يا جدع
الجنتل
ماهو ام كورولا ام بعقه تصوعك يافاغر
شيوووووووووووووووووووووووووون
سامي الجابر لما كان رئيس للنادي كان النادي متقدم بفارق نقطي +9 وتمت اقالته ومن ثم تمت اقالة خيسوس علشان الهلال ما ياخذ الدوري من الدور الاول حسب تصريح المستشار المتلفز .... بلاش كذب وصياح ونياح يا بني ضجة
زائر
ينقصه قص شعر عشان يكون السجن تأديب وتهذيب
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
الاربعة توجع الاربعة ماتخليك تنام الليل

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