الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
صورة تاريخية للملك خالد والملكة إليزابيث قبل 41 عاما
منذ 17 دقيقة
1400
الرياض (صدى):
نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية جمعت الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
والتقطت الصورة في لندن عام 1399هـ -1979 م، والتي ظهر فيها أيضًا الأمير سلطان بن عبد العزيز.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو وديع ، انت بطل ، نستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ستجدين الإنصاف بإذن الله ، ولزوج الخبيث سيجد العقاب على كلمة ( ماللأجانب عندنا قيمه ) هذا قبل كل شي ، كذب ورب الكعبه بلادنا بلد الإسلام ، وإن لم يجدوا الإنصاف هنا فأين يجدوه .. ؟؟
ابو رياض
صبها واحقنها مافهمنا شي كل الي فهمناه انك تدلعي الرجل..دلعني وادلعك...قرقرقرقر مافية فايده
أخر الأخبار
النرجسية
منذ 14 دقيقة
105
إعلامية مصرية تثير الجدل: " الرجالة مخلوقة علشان تتدلع "
منذ 15 دقيقة
207
صورة تاريخية للملك خالد والملكة إليزابيث قبل 41 عاما
منذ 17 دقيقة
1400
تعذيب وحرق عاملة منزلية على يد مخدوميها لرغبتها بالعودة للوطن!
منذ 18 دقيقة
210
شقيق الطفلة اليمنية التي قنصها رصاص الحوثي يدخل في نوبة بكاء أثناء تكريمه
منذ 21 دقيقة
1452
إعلامية مصرية تثير الجدل: " الرجالة مخلوقة علشان تتدلع "
منذ ساعة
1507
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ ساعة
1640
اللحظات الأخيرة لعروسي جازان المتوفيان ليلة زفافهما
منذ ساعة
3379
علماء جامعة أكسفور يؤكدون: العسل أفضل من المضادات الحيوية
منذ ساعتين
627
القافز على ظهر حوت البهلوان بينبع: " كنت أنقذه "
منذ ساعتين
3053
x