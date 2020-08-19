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صورة تاريخية للملك خالد والملكة إليزابيث قبل 41 عاما

Time منذ 17 دقيقة
Views 1400
صورة تاريخية للملك خالد والملكة إليزابيث قبل 41 عاما

الرياض (صدى):
نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية جمعت الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

والتقطت الصورة في لندن عام 1399هـ -1979 م، والتي ظهر فيها أيضًا الأمير سلطان بن عبد العزيز.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو وديع ، انت بطل ، نستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ستجدين الإنصاف بإذن الله ، ولزوج الخبيث سيجد العقاب على كلمة ( ماللأجانب عندنا قيمه ) هذا قبل كل شي ، كذب ورب الكعبه بلادنا بلد الإسلام ، وإن لم يجدوا الإنصاف هنا فأين يجدوه .. ؟؟
ابو رياض
صبها واحقنها مافهمنا شي كل الي فهمناه انك تدلعي الرجل..دلعني وادلعك...قرقرقرقر مافية فايده

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