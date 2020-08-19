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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 8 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه هذه سنة الغربله لمعرفة كل شي مستور
ابو عمار
وانا مثلك يا بو محمد ما فهمت منها كلمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه لان اختياره مثل وجهه
ابو عمار
هاي حواجبها فيها شبهه من حواجب البقره
ابوسامي
الله ياخذك ياخرفان كلكم خونه تسابقون على التطبيع مع الصهاينه

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