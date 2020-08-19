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اللحظات الأخيرة لعروسي جازان المتوفيان ليلة زفافهما

Time منذ 9 دقائق
Views 1418
اللحظات الأخيرة لعروسي جازان المتوفيان ليلة زفافهما

جازان (صدى):
روى أحد أقارب عروسي جازان، اللذين لقيا مصرعهما في حادث إنقلاب بجبال محافظة هروب، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الواقعة.

وأوضح أن العروسين بعد انتهاء حفل زفافهما نزلا في ملابس الزفاف، من موقع الحفل، وسلكا طريقا جبليا للوصول إلى الفندق الذي حجزا فيه لقضاء أيام شهر العسل.

وأشار إلى أن السيارة انجرفت بهما وسقطت في منحدر جبلي لعشرات الأمتار، ليلقيا مصرعهما.

ولفت إلى أن الزوج كان ينتظر منذ 9 أشهر حفل زفافه الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه تم انتشال الجثتين من منطقة شديدة الوعورة بعد بحث استمر أكثر من 6 ساعات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه هذه سنة الغربله لمعرفة كل شي مستور
ابو عمار
وانا مثلك يا بو محمد ما فهمت منها كلمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه لان اختياره مثل وجهه
ابو عمار
هاي حواجبها فيها شبهه من حواجب البقره
ابوسامي
الله ياخذك ياخرفان كلكم خونه تسابقون على التطبيع مع الصهاينه

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