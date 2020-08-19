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القافز على ظهر حوت البهلوان بينبع: " كنت أنقذه "

Time منذ ساعة
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القافز على ظهر حوت البهلوان بينبع: " كنت أنقذه "

الرياض (صدى):
على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صياد يقفز على ظهر حوت البهلوان في ينبع، خرج الصياد الملقب بـ " أبو وديع " ،موضحًا سبب هذا الفعل.

وأوضح أبو وديع أنه قفز فوق ظهر الحوت لإنقاذه من حلق سنارة الصيد التي علقت في زعانفه، كي لايجرحها، بحسب العربية.نت.

وأوضح أنه نجح في إنقاذه ثم بدأ بالمسح على رأسه واللعب معه، كما ظهر في المقطع الذي لاقى تداولا واسعا بمواقع التواصل.

وأشار إلى أن هذا النوع من القرش غرب ينبع، يتواجد هذه الأيام بكثرة في مياه البحر الأحمر، ويصل متوسط طوله إلى 7 أمتار.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه هذه سنة الغربله لمعرفة كل شي مستور
ابو عمار
وانا مثلك يا بو محمد ما فهمت منها كلمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه لان اختياره مثل وجهه
ابو عمار
هاي حواجبها فيها شبهه من حواجب البقره
ابوسامي
الله ياخذك ياخرفان كلكم خونه تسابقون على التطبيع مع الصهاينه

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